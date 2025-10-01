Camucia il 2 ottobre incontro pubblico Per una sanità da rinnovare
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Giovedì 2 ottobre, alle ore 17:30, presso la Sala Civica di via Sacco e Vanzetti a Camucia, Alleanza Verdi Sinistra organizza un incontro-dibattito dedicato al tema: “Per una sanità da rinnovare”. Un confronto aperto alla cittadinanza su uno dei nodi centrali del programma elettorale di AVS, la tutela del diritto alla salute e la necessità di rilanciare e rinnovare il sistema sanitario pubblico, con particolare attenzione al territorio della Valdichiana. Interverranno: Franco Cosmi, ex responsabile presidio ospedaliero Valdichiana Giancarlo Gambineri, segretario provinciale SPI CGIL Maddalena Senesi, responsabile area socio-sanitaria e dipartimento salute CGIL Arezzo Francesco Romizi, capolista Alleanza Verdi Sinistra provincia di Arezzo Carla Capucci, candidata AVS Valdichiana Marco Zucchini, responsabile ortopedia PO Valdichiana L'incontro sarà un'occasione di ascolto, riflessione e partecipazione collettiva per discutere insieme di come restituire qualità, risorse e dignità al servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: camucia - ottobre
CORSO DI TEATRO Per ragazzi da 7 a 12 anni, prima lezione di prova sabato 27 settembre ore 10,30 Iniziativa della Proloco di Camucia con Cautha e Compagnia Il Cilindro. I corsi si terranno ogni sabato dalle 10,30 alle 12,30 nella sala civica di Camucia. In - facebook.com Vai su Facebook
Camucia, il 2 ottobre incontro pubblico “Per una sanità da rinnovare” - Giovedì 2 ottobre, alle ore 17:30, presso la Sala Civica di via Sacco e Vanzetti a Camucia, Alleanza Verdi Sinistra organizza un incontro- Da lanazione.it
Giornata internazionale della nonviolenza: le iniziative per il 2 ottobre 2025 - Il 2 ottobre si celebra la Giornata internazionale della nonviolenza, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare Mahatma Gandhi. Si legge su msn.com