Camucia il 2 ottobre incontro pubblico Per una sanità da rinnovare

Arezzo, 1 ottobre 2025 – Giovedì 2 ottobre, alle ore 17:30, presso la Sala Civica di via Sacco e Vanzetti a Camucia, Alleanza Verdi Sinistra organizza un incontro-dibattito dedicato al tema: “Per una sanità da rinnovare”. Un confronto aperto alla cittadinanza su uno dei nodi centrali del programma elettorale di AVS, la tutela del diritto alla salute e la necessità di rilanciare e rinnovare il sistema sanitario pubblico, con particolare attenzione al territorio della Valdichiana. Interverranno: Franco Cosmi, ex responsabile presidio ospedaliero Valdichiana Giancarlo Gambineri, segretario provinciale SPI CGIL Maddalena Senesi, responsabile area socio-sanitaria e dipartimento salute CGIL Arezzo Francesco Romizi, capolista Alleanza Verdi Sinistra provincia di Arezzo Carla Capucci, candidata AVS Valdichiana Marco Zucchini, responsabile ortopedia PO Valdichiana L'incontro sarà un'occasione di ascolto, riflessione e partecipazione collettiva per discutere insieme di come restituire qualità, risorse e dignità al servizio sanitario pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

