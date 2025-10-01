campo elettromagnetico la campagna di misurazione ha rilevato ottimi risultati

Quello di Camaiore è un territorio sano e sicuro. Non è un’opinione, bensì il responso della misurazione del campo elettromagnetico commissionata dal Comune al fine di valutare l’impatto degli impianti di radiofrequenza installati – come le antenne telefoniche – nelle varie zone del camaiorese. La campagna di misurazione è stata condotta dalla ditta "Polab srl" e ha interessato 15 punti sensibili del territorio, in particolare asili, scuole, parchi pubblici e impianti sportivi. A fronte di un limite di legge che non deve superare i 15 vm (volt al metro) da una misurazione di sei minuti totali, la media registrata durante la campagna di misurazione è risultata pari a 0,60 vm, con un picco di soli 1,82 vm: dati ben lontani, quindi, dai limiti di legge e quindi dalle fasce di pericolo da emissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

