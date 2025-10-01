Campo da padel e offese | arriva una condanna
Prima di aprire erano stati oggetto di polemiche e illazioni sulle procedure di acquisto dell’area e della concessione edilizia ottenuta. Una volta aperto l’impianto erano continuate le offese soprattutto su Facebook e Instagram, di questo tenore: "Vedo solo una speculazione fatta con pochi spicci da una società a responsabilità limitata che vuole fare i propri legittimi interessi, guadagnare il più possibile cavalcando la moda del momento". E ancora "un regalo fatto ai privati", "abuso edilizio", "qualcuno per occupare il suolo pubblico deve pagare, altri no". Al centro della diatriba era finito il campo da padel realizzato dai tre soci, Lorenzo Mondini, Andrea Bucci e Marco Bramucci della società Heroes Padel Club, tra le vie don Baldoni, De Bosis e Gobetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
