Campioni di innovazioni 2025 | Pmi startup e spinoff universitari possono candidarsi fino al 13 ottobre

Il 14 e 15 novembre l’Aurum di Pescara ospiterà la dodicesima edizione di InnovAzioni, il festival dedicato a 360 gradi alle nuove tecnologie, con un ricco programma di incontri, contest e laboratori rivolti a imprese, startup, spin-off universitari e studenti. Uno dei momenti più attesi sarà il Premio “Campioni di InnovAzioni 2025”, riservato a PMI, startup e spin-off universitari che abbiano sviluppato negli ultimi due anni progetti innovativi. Le candidature sono aperte fino al 13 ottobre e la partecipazione è gratuita. Il regolamento completo è disponibile sul sito ufficiale www.innovazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
