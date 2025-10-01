Campionato si va verso due gironi da 5 Ai nastri di partenza le squadre di Grosseto
È stata presentata ai presidenti delle società una proposta per 10 squadre per il prossimo campionato di serie A di baseball: sarà suddiviso in 2 gironi con 13 giornate totali, incluse le partite di andata e ritorno, dove le prime 4 squadre di ciascun girone accedono ai playoff per un totale di 8 squadre. La riunione si è conclusa con la discussione delle regole per la classifica finale e la retrocessione delle ultime 2 classificate. Si prevede di giocare due partite il sabato (pomeriggio e sera) con due arbitri per ridurre i costi delle tasse gara. Durante la riunione delle società è stato spiegato che la Federbaseball presieduta da Marco Mazzieri deve recuperare un deficit di 500mila euro e che i costi delle tasse gara dovranno essere rivisti al rialzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
