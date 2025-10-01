Al Campionato nazionale di kart in Repubblica Ceca, per Gino Rocchio la giornata è stata la fotografia di una stagione da archiviare senza tanti rimpianti. A Písek, nella Boemia Meridionale, Gino ha ancora una volta messo in scena il suo repertorio migliore, fatto di velocità pura, lucidità nelle fasi calde e passo gara da grande pilota. Sin dalle libere il 15enne campione di Cesenatico ha dettato la linea, in qualifica ha fatto registrare il miglior tempo, ha controllato batterie e semifinale con autorevolezza, costruendo il weekend perfetto. Il contesto non era quello del Mondiale Fia, è vero, ma il parco partenti restava di qualità, con diversi avversari con curriculum di campionati nazionali di punta, Champions, Europeo e Mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Campionato nazionale in Repubblica Ceca, un guasto toglie la vittoria a Gino Rocchio