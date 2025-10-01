Campionati Italiani Bocce Paralimpiche ottime prove degli atleti del club sannita Oltre gli Ostacoli
Lo scorso weekend nella città di Sesto Fiorentino, si sono svolti i Campionati Italiani Paralimpici Dir – H.F. (Sitting e Standing). Nella mattinata di Domenica 28 settembre 2025, sono stati assegnati 11 titoli Italiani. All'evento, ha partecipato anche la società sannita di Oltre gli Ostacoli. Nella specialità Coppia Sitting, sfiorato il podio con gli atleti Mastrovito Gerardo e Melone Pasquale battuti dalla Coppia molisana Piacente Mauro-Evangelista Pasquale. Nulla da fare, nella specialità individuale Sitting dove gli atleti Mastrovito e Melone, non hanno superato la fase eliminatoria.
In questa notizia si parla di: campionati - italiani
