Campionati A1 pallanuoto al via sabato Barelli | Saranno due tornei avvincenti
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - E' tutto pronto per l'avvio della nuova stagione della pallanuoto azzurra. Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli ha presentato oggi a Roma gli appuntamenti principali con particolare riferimento alla 107esima edizione del campionato maschile e alla 42esima edizione femminile di serie A1, al via sabato 4 ottobre, in una cerimonia che si è svolta nella Sala Convegni delle Piscine del Foro Italico, con la partecipazione del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, del Direttore di RaiSport Paolo Petrecca e dei vertici tecnici della pallanuoto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: campionati - pallanuoto
Alla presentazione delle squadre della Pallanuoto Trieste che prenderanno parte ai campionati di Serie A1 maschile e femminile e al torneo nazionale paralimpico. Una realtà che conferma ancora una volta come il Friuli Venezia Giulia sia al top d - facebook.com Vai su Facebook
Campionati A1 pallanuoto al via sabato, Barelli: "Saranno due tornei avvincenti" - Sono state illustrate le novità regolamentari, a cominciare dal recepimento delle modifiche regolamentari operate dalla World Aquatics come campo di gioco ridotto da 30 a 25 metri ... adnkronos.com scrive
Campionati A1. Barelli presenta la nuova stagione. Sabato il via - Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli ha presentato a Roma gli appuntamenti principali con particolare riferimento alla 107esi ... Segnala federnuoto.it