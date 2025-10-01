Campasso strada chiusa da una settimana per caduta calcinacci

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettrice segnala alcuni problemi per la strada interrotta dal civico 12 di via Vicenza allo sbocco del Campasso. La segnalazione di una lettrice "La strada è chiusa da una settimana dopo la caduta di alcuni calcinacci dal tetto di un palazzo, anche quella pedonale, per cui per arrivare al. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campasso - strada

"Strada provinciale chiusa ma i lavori siano sospesi per permetterci di lavorare" - Dalla scorsa settimana, la strada provinciale 74 che, con diramazione dalla statale ’Massese’, attraversa il territorio di Comano passando dal capoluogo e conduce fino al Passo del Lagastrello, ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Campasso Strada Chiusa Settimana