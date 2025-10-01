Campania la Flotilla della Schlein disobbedisce | De Luca jr candidato unico eletto con metà dei voti e una valanga di schede bianche

Il “voto di scambio di poltrone”, De Luca jr alla segreteria del Pd campano in cambio della candidatura del grillino Roberto Fico alla presidenza della Regione, ogni giorno fa segnare nuovi e inattesi passaggi comici. Domenica, il Pd di Elly Schlein, in ostaggio del De Luca “padre “, è stato costretto a organizzare una votazione, a candidato unico, in tutta fretta, per consegnare il partito al rampollo salernitano, alla faccia sia di chi nel Pd ha sempre odiato e combattuto “lo sceriffo”, ma anche di chi nel Pd ha sempre odiato e combattuto i grillini e Fico in particolari. I dati del congresso fanno registrare il voto della sola metà degli iscritti, con una valanga di schede bianche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

