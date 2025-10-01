Il “voto di scambio di poltrone”, De Luca jr alla segreteria del Pd campano in cambio della candidatura del grillino Roberto Fico alla presidenza della Regione, ogni giorno fa segnare nuovi e inattesi passaggi comici. Domenica, il Pd di Elly Schlein, in ostaggio del De Luca “padre “, è stato costretto a organizzare una votazione, a candidato unico, in tutta fretta, per consegnare il partito al rampollo salernitano, alla faccia sia di chi nel Pd ha sempre odiato e combattuto “lo sceriffo”, ma anche di chi nel Pd ha sempre odiato e combattuto i grillini e Fico in particolari. I dati del congresso fanno registrare il voto della sola metà degli iscritti, con una valanga di schede bianche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Campania, la Flotilla della Schlein disobbedisce: De Luca jr (candidato unico) eletto con metà dei voti e una valanga di schede bianche