Campagna nazionale di sensibilizzazione contro il rifiuto genitoriale | stand in piazza

Chietitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento nasce da un’idea dell’Ambasciatore del diritto all’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, Davide Vinciprova, autore del libro “Il Castello di Sabbia” divenuto simbolo nazionale dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, custodito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - nazionale

App e alcol ai minori. L’appello di Paulesu: "Da Firenze lanciamo campagna nazionale"

Meli (coordinatore nazionale ‘Testing the City’): “Con questa campagna raggiunte quasi 4mila

Btp Valore, la Fondazione Alleanza nazionale risponde alla campagna “patriottica” del governo: tutti i numeri

campagna nazionale sensibilizzazione controCampagna nazionale di sensibilizzazione contro il rifiuto genitoriale - Una grande iniziativa di sensibilizzazione prenderà vita domenica 5 ottobre 2025 in numerose piazze italiane: la prima Campagna nazionale contro il rifiuto genitoriale, una piaga sociale che sempre pi ... padovaoggi.it scrive

campagna nazionale sensibilizzazione controAnche a Siracusa la campagna nazionale di sensibilizzazione contro il rifiuto genitoriale - Scopri Anche a Siracusa la campagna nazionale di sensibilizzazione contro il rifiuto genitoriale: un'iniziativa fondamentale per le famiglie. Lo riporta siracusanews.it

Cerca Video su questo argomento: Campagna Nazionale Sensibilizzazione Contro