L'autunno è la stagione ideale per passeggiare all'aria aperta, attività accessibile e salutare dal punto di vista psicofisico. Vi segnaliamo 5 itinerari imperdibili per la bellezza della natura e la varietà delle attrazioni locali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Camminate d'autunno: 5 percorsi italiani facili