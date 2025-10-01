Camila Giorgi tuta mozzafiato e un dettaglio che non passa inosservato

Camila Giorgi incanta i social con un selfie in tuta super aderente, ma un dettaglio sullo sfondo finisce per incuriosire i fan più del suo look audace. Tanto fascino e qualche accenno alla sua vita privata. C’è di tutto un po’, da qualche tempo a questa parte, nel e nelle Instagram Stories di Camila Giorgi, che si sta reinventando dopo l’addio al tennis, arrivato ormai più di un anno fa. (Instagram) – Ilveggente.it Dopo l’Isola dei famosi e il red carpet di Venezia, questa volta l’ex campionessa azzurra ha scelto di sorprendere servendosi della formula de l selfie allo specchio, un classico senza tempo per gli influencer che, nelle sue mani consapevoli, diventa immediatamente virale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Camila Giorgi, tuta mozzafiato e un dettaglio che non passa inosservato

In questa notizia si parla di: camila - giorgi

Da campionessa a icona di stile: Camila Giorgi conquista l’Argentina

Camila Giorgi illumina i social: il nuovo scatto è pura magia

Dietrofront Camila Giorgi: la tennista torna in campo dopo un anno di stop

CAMILA GIORGI: CHE DIVA A VENEZIA! L'ex tennista azzurra ha sfilato alla 82ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica al Lido di Venezia. Camila sul Red Carpet è apparsa più splendida che mai! Congratulazioni Camila Giorgi #f - facebook.com Vai su Facebook

Camila Giorgi a Verissimo: tutta la verità sull’addio al tennis, l’evasione fiscale e il vaccino - Dopo mesi di mistero sul suo improvviso ritiro dal mondo del tennis, l’ex tennista ha rotto il silenzio e per la prima volta ha raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin la ... Si legge su dilei.it

Camila Giorgi, la vita sudamericana dopo l'addio al tennis: ecco perché - Poco prima della partita della nazionale argentina contro il Perù alla Bombonera, Camila Giorgi ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, parlando anche di suo padre, Sergio Giorgi, ex ... Secondo tuttosport.com