Cambiaso sempre titolare in fascia ma cambia versante! La mossa di Tudor per stravolgere i piani difensivi del Villarreal | i dettagli

Cambiaso sempre titolare, ma Tudor rivoluziona la fascia: dopo aver giocato a sinistra con l’Atalanta, si sposta a destra per fare spazio a Cabal. L’uomo della flessibilità, il jolly tattico a cui  Igor Tudor  non rinuncia mai.  Andrea Cambiaso  si conferma uno dei pilastri insostituibili della  Juventus, ma per la super sfida di Champions League di questa sera contro il  Villarreal, il tecnico croato ha in serbo per lui un nuovo compito. Dopo aver agito sulla corsia mancina contro l’ Atalanta, l’esterno della Nazionale si sposterà, tornando a occupare la fascia destra. Cambiaso Juve: la duttilità al servizio di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

