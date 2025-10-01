Cambiamento climatico Leone XIV | Vigilare sulla politica Schwarzenegger | L’eroe d’azione è lui
A Castel Gandolfo Prevost apre una conferenza a dieci anni dall’enciclica di Francesco sulla “cura della casa comune”. La ministra brasiliana lo invita al vertice in Brasile di novembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Abiti refrigeranti: la risposta della moda al cambiamento climatico, che presto indosseremo tutti
Milano prima in Europa per decessi legati al caldo: «Il 65% delle morti si deve al cambiamento climatico» – Lo studio
Emergenza caldo, lo studio: “Il cambiamento climatico triplica i morti dovuti alle ondate di calore”
Papa Leone XIV: in diretta su Tv2000 partecipazione alla conferenza internazionale "Aumentare la Speranza per la Giustizia Climatica" - Tv2000 trasmetterà in diretta, domani 1° ottobre alle ore 16, la partecipazione di Papa Leone XIV alla conferenza internazionale ...
Insieme a papa Leone "Raising Hope": un pit stop per riflettere e agire - Nel decimo anniversario dell'enciclica Laudato si' di papa Francesco, dal 1 al 3 ottobre, oltre 400 leader ed esperti si riuniranno a Castel Gandolfo per discutere la crisi climatica e trovare ...