Caltagirone ospita l’VIII edizione delle Giornate per il Benessere mentale di comunità
Da domani 2 al 4 ottobre, presso la Sala Congressi della Città dei Ragazzi (via Madonna della Via, 78), si svolgerà l’ottava edizione delle Giornate per il Benessere mentale di Comunità. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Istituto di Sociologia “L. Sturzo” e dal modulo Dsm. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
