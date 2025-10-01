Calmati dice il centrocampista di Liverpool Curtis Jones dopo che i Reds hanno perso di nuovo

2025-10-01 11:33:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il centrocampista Curtis Jones insiste che la forma di Liverpool migliorerà dopo una seconda sconfitta successiva ieri sera, dicendo “cambierà, ovviamente lo farà”. La squadra di Arne Slot ha seguito la perdita di sabato a Crystal Palace con un altro display deludente, scendendo per 1-0 a Galatasaray in Champions League, Victor Osimhen segnando l’unico goal dal rigore. Il Liverpool è nei guai in Turchia! Osimhen ha sparato i padroni di casa in vantaggio iniziale dal punto di penalità dopo che Szoboszlai ha commesso un fallo all’interno della scatola pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com