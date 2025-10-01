Call of Duty | Next 2025 da Call of Duty | Black Ops 7 a Warzone tutti gli annunci dell’evento
Il Call of Duty: Next 2025 è stato un evento centrale per la community, in cui Activision ha mostrato in anteprima i contenuti di Call of Duty: Black Ops 7 e le novità per Warzone, delineando la strategia per i mesi a venire per i capitolo della celebre serie sparatutto. Ovviamente il cuore della presentazione è stato dedicato a Black Ops 7, in arrivo il 14 novembre 2025 su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass. Il gioco partirà con 18 mappe multiplayer: 16 pensate per il classico 6v6 e 2 per la modalità Skirmish 20v20. La Beta, disponibile tra il 2 e l’8 ottobre, includerà sei mappe – Blackheart, Forge, Toshin, Exposure, Imprint e Cortex – offrendo un assaggio delle dinamiche competitive. 🔗 Leggi su Game-experience.it
