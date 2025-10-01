Calhanoglu stuzzica Zielinski! Cos’è successo nel tunnel dopo la partita tra Inter e Slavia Praga
Calhanoglu scherza con il compagno di squadra al termine della partita di Champions: le parole del centrocampista turco. Una piccola preoccupazione ha accompagnato la vittoria per 3-0 dell’ Inter contro lo Slavia Praga in Champions League. Nel finale di partita, Hakan Calhanoglu ha ricevuto una botta al ginocchio, che lo ha costretto ad abbandonare il campo zoppicando. Un episodio che ha destato preoccupazione tra i tifosi nerazzurri, ma che, fortunatamente, si è rivelato meno grave di quanto inizialmente temuto. Calhanoglu ha subito rassicurato tutti al termine della partita, intercettato in zona mista. 🔗 Leggi su Internews24.com
