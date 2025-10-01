Calhanoglu Inter il turco è tornato definitivamente al top | ecco come lo ha recuperato Chivu
Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Quando si ripercorre la vicenda di Hakan Calhanoglu a partire dal mese di giugno, sembrava quasi impossibile immaginare che il centrocampista turco sarebbe tornato a essere una figura centrale per l’ Inter. Il caso esploso in America aveva sollevato un vero e proprio polverone: dalle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, che sembravano spingerlo lontano dal club, all’uscita social di Çalhano?lu per rispondere a tono a presidente e capitano, fino alle insistenti voci di mercato che lo accostavano a Galatasaray e Fenerbahce. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter
Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter”
Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray
Calhanoglu è a Istanbul: giornata importante. Mercoledì il faccia a faccia con l’Inter
#Inter - #Calhanoglu scherza con #Zielinski durante l’intervista: "Qualità" Poi rassicura sulle sue condizioni, uscendo zoppicante da San Siro: "Tutto ok". Solo una botta per il turco #InterSlavia @calciomercatoit - X Vai su X
Cagliari-Inter, le pagelle dei nerazzurri: Calhanoglu illumina, Lautaro decisivo - facebook.com Vai su Facebook
Inter, è tornato il Calhanoglu versione seconda stella: cronologia di un recupero inatteso - Il centrocampista turco si è ripreso l’Inter dopo le tante polemiche estive che sembravano averlo definitivamente allontanato dai colori nerazzurri. Segnala msn.com
Inter: Calhanoglu al Galatasaray, il retroscena - A campionato iniziato, dopo la permanenza del turco a Milano, arriva la ricostruzione di quanto accaduto in estate. fantacalcio.it scrive