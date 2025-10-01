Caldaie infissi e pompe di calore | arriva il bonus di Natale
Una nuova stagione di incentivi per l’efficienza energetica parte a Natale. Con l’entrata in vigore del Conto termico 3.0, il sistema di sostegno economico varato dal governo viene rinnovato e reso più ampio, con risorse destinate sia ai proprietari di abitazioni che al mondo delle attività produttive e commerciali. Abitazioni private. Chi sceglie di sostituire la vecchia caldaia potrà contare su un contributo fino al 65% della spesa complessiva, coperto direttamente dal Gestore dei servizi energetici (Gse) in tempi rapidi. Restano validi gli interventi già previsti con la versione precedente – pompe di calore, caldaie a biomassa e sistemi ibridi – ma con due aperture significative: l’estensione del beneficio ai pannelli solari integrati agli impianti e la possibilità di installare sistemi bivalenti, climatizzatori affiancati a caldaie a condensazione di recente installazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: caldaie - infissi
Comunicazione Enea per cappotti, infissi e caldaie: chi deve farla entro il 29 settembre 2025
AFFITTASI MANSARDA ARREDATA – Centralissima VILLA D’AGRI Via Mario Pagano – 2° piano (mansarda) 3 camere Doppi servizi Soggiorno con angolo cottura Balconi NO spese condominiali Caldaia nuova – Infissi nuovi – Cappotto est - facebook.com Vai su Facebook
Caldaie, infissi e pompe di calore: arriva il bonus di Natale - 0, il sistema di sostegno economico varato dal governo viene rinnovato e reso ... Come scrive msn.com
Bonus di Natale: arrivano contributi del 65% per caldaie, pompe di calore e non solo - Dal 25 dicembre previsti fondi a sostegno della riqualificazione degli impianti di riscaldamento negli immobili a uso residenziale. Riporta repubblica.it