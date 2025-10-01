Calciomercato Juve | cinque nomi per rinforzare il centrocampo Tra sogni e opportunità a gennaio ecco chi potrebbe arrivare a Torino Tutte le novità
Calciomercato Juve: quali sono i nomi per rinforzare il centrocampo. Tra sogni e opportunità, chi potrebbe arrivare a Torino. Novità importanti. Un’emergenza che svela un problema strutturale. Le pesanti assenze di Bremer e Thuram per la super sfida di stasera contro il Villarreal hanno messo a nudo i limiti del centrocampo della Juventus. Manca un giocatore con le caratteristiche di Khéphren Thuram, e la dirigenza è già al lavoro per colmare la lacuna a gennaio. Lo riferisce Calciomercato.com. Manca il “centrocampista tudoriano”. Nel gioco di Igor Tudor, il centrocampista “box-to-box”, fisico e capace di strappare palla al piede, è un elemento fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, clamoroso retroscena: i bianconeri avevano un accordo con Osimhen: è saltato tutto per colpa di Vlahovic?
Calciomercato Juve LIVE: Sancho spinge per il trasferimento, Weah sempre più vicino al ritorno in Francia
#Juventus, #Arrivabene a Tuttosport: "Mai pentito per #Vlahovic. #Locatelli gobbo vero, rimpianti #Soulé e #Fagioli" #calciomercato #Juve https://calciomercato.com/liste/juventus-arrivabene-mai-pentito-per-vlahovic-locatelli-gobbo-vero-rimpianti-soule-e-fagio - X Vai su X
Novità sul calciomercato #Juve Si allontana quel colpo a zero - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, Ceccarini annuncia: «Nodo Koopmeiners, si valutano per il futuro diverse opzioni. 4 nomi a centrocampo». Due sono delle autentiche sorprese! - Calciomercato Juve, Niccolò Ceccarini ha parlato così dei movimenti a centrocampo dei bianconeri. Da juventusnews24.com
Juventus, emergenza centrocampo: dal sogno Tonali a Milinkovic e Bouaddi, i nomi per gennaio - L'assenza di Khephren Thuram rivela quanto la coperta sia corta nel centrocampo della Juventus. Lo riporta msn.com