Calciomercato Juve: quali sono i nomi per rinforzare il centrocampo. Tra sogni e opportunità, chi potrebbe arrivare a Torino. Novità importanti. Un’emergenza che svela un problema strutturale. Le pesanti assenze di Bremer e Thuram per la super sfida di stasera contro il Villarreal hanno messo a nudo i limiti del centrocampo della Juventus. Manca un giocatore con le caratteristiche di Khéphren Thuram, e la dirigenza è già al lavoro per colmare la lacuna a gennaio. Lo riferisce Calciomercato.com. Manca il “centrocampista tudoriano”. Nel gioco di Igor Tudor, il centrocampista “box-to-box”, fisico e capace di strappare palla al piede, è un elemento fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: cinque nomi per rinforzare il centrocampo. Tra sogni e opportunità a gennaio, ecco chi potrebbe arrivare a Torino. Tutte le novità