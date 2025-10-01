Calciomercato Juve caccia al tassello mancante | a gennaio un box-to-box per Tudor
La vigilia della Cerámica ha lasciato un retrogusto chiaro in casa Juventus: l’emergenza ha soltanto messo a fuoco un limite strutturale. Senza Bremer e con Khéphren Thuram a mezzo servizio, il centrocampo bianconero perde fisicità, metri palla al piede, strappi che accendono e spengono le partite nel sistema di Igor Tudor. Per questo a Torino hanno alzato il volume sul mercato invernale: l’obiettivo è consegnare al tecnico un interno “tudoriano”, capace di correre campo, recuperare e ripartire senza spezzare l’inerzia del gioco. L’identikit: fisico, campo da coprire e strappi “alla Thuram”. Nel calcio verticale di Tudor il centrocampista non è solo filtro, ma motore: deve vincere il duello, portare palla dentro il primo pressing e far respirare la squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
