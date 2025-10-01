Calciomercato Inter Manu Koné | Mai voluto lasciare la Roma

Calciomercato Inter, Manu Koné – oggi uno dei pilastri della Roma di Gasperini, ma quest'estate molto vicino all'Inter – ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera delle voci che lo vedevano lontano dalla capitale quest'estate. INTERESSE POSITIVO – "Se un club come l'Inter si interessa a me, per me è

Roma, Manu Konè: "Se un club come l'Inter si interessa a me è positivo. Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo" - Manu Koné, centrocampista della Roma, si racconta in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "La verità è che siamo tutti figli della nostra storia.

