Calciomercato il nome di Laporta per sostituire Lewandowski al Barcellona
. Ecco qual è il grande obiettivo del presidente blaugrana Il presente si chiama ancora Robert Lewandowski, ma il futuro ha già un nome e un cognome: Julián Álvarez. In casa Barcellona si programma la successione al centro dell’attacco. Nonostante i suoi 37 anni, il bomber polacco continua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Inter, torna vivo il nome di Asensio. La prima pagina della Gazzetta dello Sport svela i sogni nerazzurri
Calciomercato Inter, non solo Asensio: c’è un nuovo nome per l’attacco dalla Turchia
Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome in lista
Nome a sorpresa per il calciomercato del Napoli Come riportato su X da Nicolò Schira, il d.s. Giovanni Manna avrebbe avuto contatti per Matheus Nunes, terzino classe '98 abile anche come centrocampista del Manchester City
Calciomercato Inter, nuovo nome per la porta: l’erede di Sommer arriva dalla Premier League - La nuova idea della dirigenza riguarda un calciatore di Premier League. Si legge su spaziointer.it
La porta del Milan parlerà ancora francese: il nome più caldo per sostituire Maignan - Il Milan guarda ancora in Francia per sostituire l'addio di Maignan a giugno: il portiere saluterà i rossoneri al termine del contratto ... Segnala milanlive.it