Calciomercato il nome di Laporta per sostituire Lewandowski al Barcellona

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Ecco qual è il grande obiettivo del presidente blaugrana Il presente si chiama ancora Robert Lewandowski, ma il futuro ha già un nome e un cognome: Julián Álvarez. In casa Barcellona si programma la successione al centro dell’attacco. Nonostante i suoi 37 anni, il bomber polacco continua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato il nome di laporta per sostituire lewandowski al barcellona

© Calcionews24.com - Calciomercato, il nome di Laporta per sostituire Lewandowski al Barcellona

In questa notizia si parla di: calciomercato - nome

Calciomercato Inter, torna vivo il nome di Asensio. La prima pagina della Gazzetta dello Sport svela i sogni nerazzurri

Calciomercato Inter, non solo Asensio: c’è un nuovo nome per l’attacco dalla Turchia

Calciomercato Milan, il Gent fissa il prezzo per Brown! Il ds Tare vuole sorprende tutti: ecco il nome in lista

calciomercato nome laporta sostituireCalciomercato Inter, nuovo nome per la porta: l’erede di Sommer arriva dalla Premier League - La nuova idea della dirigenza riguarda un calciatore di Premier League. Si legge su spaziointer.it

calciomercato nome laporta sostituireLa porta del Milan parlerà ancora francese: il nome più caldo per sostituire Maignan - Il Milan guarda ancora in Francia per sostituire l'addio di Maignan a giugno: il portiere saluterà i rossoneri al termine del contratto ... Segnala milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Nome Laporta Sostituire