CALCIO TERZA CATEGORIA In Coppa provinciale vanno avanti | Lido di Camaiore Sporting Forte dei Marmi e Stiava

In Terza categoria si è giocata la 2ª giornata della coppa provinciale con le partite di ritorno degli abbinamenti del primo turno e le gare-2 dei triangolari. Hanno passato il turno Lido di Camaiore, Sporting Forte dei Marmi e Stiava. Per completare il quadro vanno attese le gare-3 dei triangolari. Nel weekend appena trascorso i derby versiliesi di Coppa sono stati quasi tutti in anticipo di venerdì sera. Il Nhul Viareggio ha battuto 1-0 lo Stiava ma è uscito dopo aver perso 5-2 l’andata. Per la neonata formazione viareggina che ha il suo quartier generale al Bistrot della Cittadella del Carnevale ha segnato un bel gol Andrea Raffagnagi alias "L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio, in terza categoria il tecnico alessandro maurelli riparte dal filattiera fc con grande entusiasmo. "Orgoglioso di allenare la squadra del mio paese. Farò il possibile per migliorare gli obiettivi»
Calcio Terza categoria. Sant’Albino, avanti con tanto ottimismo. La società ha scelto mister Luca Mearini. Deligia: "Ci ha colpito il suo entusiasmo»
Calcio. La Poggibonsese torna a giocare in Terza categoria. Il presidente Conti: "Abbiamo un gruppo competitivo»
Nella terza giornata UFM e Fontanafredda Calcio hanno conquistato i primi successi nel campionato Under 19 del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto il punto in casa biancoblu con il tecnico Paolo Devivo Di BARBARA CASTELLINI Riproduzione riservata - facebook.com Vai su Facebook
