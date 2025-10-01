In Terza categoria si è giocata la 2ª giornata della coppa provinciale con le partite di ritorno degli abbinamenti del primo turno e le gare-2 dei triangolari. Hanno passato il turno Lido di Camaiore, Sporting Forte dei Marmi e Stiava. Per completare il quadro vanno attese le gare-3 dei triangolari. Nel weekend appena trascorso i derby versiliesi di Coppa sono stati quasi tutti in anticipo di venerdì sera. Il Nhul Viareggio ha battuto 1-0 lo Stiava ma è uscito dopo aver perso 5-2 l’andata. Per la neonata formazione viareggina che ha il suo quartier generale al Bistrot della Cittadella del Carnevale ha segnato un bel gol Andrea Raffagnagi alias "L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CALCIO TERZA CATEGORIA. In Coppa provinciale vanno avanti: Lido di Camaiore, Sporting Forte dei Marmi e Stiava