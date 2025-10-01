Calcio Serie C La Pianese mette il Livorno nel mirino Mister Birindelli fa la conta dei disponibili
Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando alla nuova sfida che l’attende, la gara di venerdì con il Livorno (fischio di inizio alle 20,30). L’obiettivo dei bianconeri è trovare il primo successo tra le mura amiche del Comunale dove, fino a questo momento, sono arrivati i due ko con Carpi e Arezzo e il pareggio con la Sambenedettese. Mister Birindelli (nella foto), per la sfida con i labronici, avrà ancora qualche assenza: oltre al lungodegente Vigiani (lesione del crociato), mancheranno nuovamente Amey, impegnato con la Nazionale Under 20, ed Ercolani ai box causa squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio serie C, il Perugia riparte con le visite mediche
Calcio Serie C. Muscoli freschi in prestito dal Genoa. Il Renate prende Gianluca Rossi
Calcio ? serie BKT il match winner con due reti per il Frosinone le sue parole nel post gara :” Ogni partita cerco di dare il massimo, seguo le indicazioni del mister e con i compagni cerco di fare gruppo. Io non mi abbatto quando la palla non entra, poteva and - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie B: Palermo-Venezia 0-0. Finisce senza vincitori la sfida del Barbera. Un punto che fa scivolare i rosanero dalla prima posizione e che invece consolida i lagunari in zona playoff. - X Vai su X
Calcio Serie C. La Pianese mette il Livorno nel mirino. Mister Birindelli fa la conta dei disponibili - Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando ... Scrive sport.quotidiano.net
Calcio serie C, Perugia - Pianese: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Braglia non potrà seguire la sfida dalla panchina ma ha le idee chiare; Birindelli alle prese con alcune assenze pesanti ... Segnala today.it