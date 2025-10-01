calcio serie c la pianese mette il livorno nel mirino mister birindelli fa la conta dei disponibili

Giorni di lavoro intenso sul monte Amiata: la Pianese, forte del successo sul Perugia a firma Bellini, si sta preparando alla nuova sfida che l’attende, la gara di venerdì con il Livorno (fischio di inizio alle 20,30). L’obiettivo dei bianconeri è trovare il primo successo tra le mura amiche del Comunale dove, fino a questo momento, sono arrivati i due ko con Carpi e Arezzo e il pareggio con la Sambenedettese. Mister Birindelli (nella foto), per la sfida con i labronici, avrà ancora qualche assenza: oltre al lungodegente Vigiani (lesione del crociato), mancheranno nuovamente Amey, impegnato con la Nazionale Under 20, ed Ercolani ai box causa squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

