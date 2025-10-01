Calcio serie C il Perugia sceglie Giunti come nuovo capitano

1 ott 2025

Il momento non è dei più felici, come è oramai lampante, ed il Perugia cerca di dare un segnale cambiando il capitano.Questo importante ruolo, da oggi almeno fino al termine della stagione, sarà ricoperto da Giovanni Giunti, di certo una delle poche note positive di questa stagione iniziata. 🔗 Leggi su Today.it

