Calcio serie C Grifo senza Dell' Orco a Carpi Braglia dovrà inventare la difesa

Il Perugia ha iniziato ieri sera il ritiro punitivo ordinato dalla società, ma a quanto pare ciò non serve a ridurre i problemi.Piero Braglia, come del resto hanno dovuto fare i suoi predecessori (questo va sottolineato per dovere di cronaca), dovrà fronteggiare l'ennesima emergenza in difesa di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

