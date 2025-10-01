Calcio In Seconda è tempo di Coppa Toscana Il Pontremoli ospita la Villafranchese Monzone all’esame Serricciolo Riflettori su Ricortola-San Vitale

Questa sera, con calcio d’avvio fissato alle 20,30 Villafranchese e Pontremoli sono a confronto al “Bottero“ per l’ultima partita del primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Derbissimo che molto probabilmente finirà per richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Un quarto d’ora dopo, sotto la luce artificiale del “Giannetti“ va in visione un’altra Stralunigianpalla Monzone-Serricciolo. Alla stessa ora in via delle Pinete alla Partaccia a confronto il Ricortola e il San Vitale, due squadre, quella di Brizzi galvanizzata dalla vittoria in campionato sulla portaerei Corsanico, si cala nella partita con il dichiarato intento di assicurarsi il passaporto al secondo turno, lo stesso obiettivo nutrono anche i biancorossi di Gigli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

