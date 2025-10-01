Calcio il Napoli trova la prima vittoria in Champions League Juventus raggiunta al 90? dal Villareal

Si chiude con un bilancio abbastanza positivo di una vittoria ed un pareggio per i colori azzurri la giornata odierna che ha completato il quadro del secondo atto della fase campionato della Champions League 2025-2026 di calcio maschile. Buone notizie dunque per l’Italia nella massima competizione continentale per club dopo i successi ottenuti ieri da Inter e Atalanta. Primi punti europei della stagione per il Napoli di Antonio Conte, che si mette alle spalle la sconfitta dell’esordio in trasferta contro il Manchester City e batte 2-1 lo Sporting Lisbona allo stadio ‘Maradona’ grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund (gol decisivo al 79?), assistito in entrambe le occasioni dalla nuova stella dei partenopei che risponde al nome del fuoriclasse belga Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Oasport.it

