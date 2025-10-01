Calcio femminile si apre la caccia alla Juventus in Serie A | Roma Inter e Fiorentina le rivali

Si comincia. Primo turno del campionato di calcio femminile all’orizzonte dopo quanto accaduto nella Serie A Women’s Cup. Il torneo che ha coinvolto i 12 club della massima serie ha messo in palio il primo trofeo della stagione e a contenderselo sono state la Juventus, detentrice dello Scudetto, e la Roma. Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, le bianconere si sono imposte contro le giallorosse in un confronto all’ultimo respiro, concluso sullo score di 3-2. Il match potrebbe rappresentare uno spaccato dell’intera annata, in quanto la Juve sarà il riferimento nel torneo nazionale che nel prossimo fine-settimana comincerà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, si apre la caccia alla Juventus in Serie A: Roma, Inter e Fiorentina le rivali

In questa notizia si parla di: calcio - femminile

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

- Il Calcio a Portata di Mano della LND conquista anche Ferrara. - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook

| dedicato allo sviluppo del calcio femminile, propone un ambiente sicuro, divertente e non competitivo per entrare in contatto con il mondo del calcio, attraverso le storie dei film d’animazione Disney – capaci di coinvolgere ed unire. #Playmakers #Disney # - X Vai su X

Europei calcio femminile, l'Italia a caccia dell'impresa: stasera in semifinale sfida all'Inghilterra campione in carica - L’obiettivo minimo era quello di prendersi i quarti di finale e la semifinale è qualcosa che non era stato preventivato. Secondo ilmessaggero.it

Italia, stasera si fa la storia: le ragazze di Soncin a caccia di una finale attesa 28 anni - Inglesi, come l'ultimo ostacolo della ragazze di Soncin che stasera a Ginevra sono ... Si legge su corrieredellosport.it