Calcio a 5 la Mediatrice scalda i motori in vista del campionato di Serie D

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa del campionato provinciale di Serie D Palermo di futsal, continua la preparazione per i ragazzi di coach Massimo Zampardi e del vice Giuseppe Romano che al centro sportivo Mediatrice continuano a correre e verificare la condizione fisica e atletica dopo circa un mese di allenamenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - mediatrice

