Calcio a 5 la Mediatrice scalda i motori in vista del campionato di Serie D
In attesa del campionato provinciale di Serie D Palermo di futsal, continua la preparazione per i ragazzi di coach Massimo Zampardi e del vice Giuseppe Romano che al centro sportivo Mediatrice continuano a correre e verificare la condizione fisica e atletica dopo circa un mese di allenamenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ma toh! Un bel rigorino negato al #Pisa come da contratto tra #ADL e @AIA_it con @SerieA come mediatrice. Ma la pirateria uccide il calcio. #NapoliPisa
L'allenatore più longevo del calcio italiano parla di impegno, sport, valori. Dagli inizi, nel 1982. Anno dopo anno, le 7 promozioni e i record