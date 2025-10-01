Calcio a 5 | Italia femminile verso i Mondiali 2025 Decise le date dei raduni verso il torneo iridato

Dopo le amichevoli contro il Marocco, affrontate all’inizio del mese di settembre e vinte brillantemente al Pala Jacazzi di Aversa, l’Italia femminile di calcio a 5 è pronta a tornare a radunarsi, in vista della prima edizione dei Mondiali Femminili di futsal, che si terranno dal 21 novembre al 7 dicembre nelle Filippine. Lo staff tecnico, guidato dalla ct Francesca Salvatore, ha individuato le finestre di raduno per trovarsi insieme alle sue giocatrici al fine di preparare al meglio l’avventura iridata in terra asiatica. Dal 13 al 16 ottobre nel primo caso e, soprattutto, dal 3 al 12 novembre nel secondo segmento, quello che sarà più lungo e intenso dal quale usciranno anche le convocate definitive per il torneo planetario. 🔗 Leggi su Oasport.it

