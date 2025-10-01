Calcinaro il preferito dai marchigiani | Fuori dalla giunta? Non credo È una nomina che mi aspetto

Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo in carica, si è rivelato il vero bomber di razza del centrodestra in queste regionali. Con le sue 9.311 preferenze è stato il più votato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Calcinaro, il preferito dai marchigiani: «Fuori dalla giunta? Non credo. È una nomina che mi aspetto»

In questa notizia si parla di: calcinaro - preferito

Calcinaro, il preferito dai marchigiani: «Fuori dalla giunta? Non credo. È una nomina che mi aspetto» - Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo in carica, si è rivelato il vero bomber di razza del centrodestra in queste regionali. Si legge su corriereadriatico.it

Il Fermano batte anche Ascoli, il centrodestra è da primato grazie al boom di Calcinaro - Più di Ascoli, che storicamente ha sempre avuto un forte radicamento a destra, più di Macerata che alle scorse ... msn.com scrive