Calci pugni e nella rissa spunta anche una katana | quattro denunciati

Era il pomeriggio di sabato 21 settembre, quando un nutrito gruppo di giovani di origine marocchina si sarebbe incontrato nei pressi di un esercizio pubblico in viale dei Caduti, nel pieno centro di Legnago, dando vita ad una vera e propria rissa con calci e pugni, nella quale sarebbe stata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”

Padre e figlio ebrei aggrediti in autogrill, il video e il raid fuori dal bagno: “Calci e pugni per una kippah”

Torture nel carcere Beccaria: “Compare io ti mangio il cuore” e poi calci, pugni e cinghiate

Calci e pugni a operatori sanitari: avevano soccorso una donna colta da malore che non ce l’ha fatta - X Vai su X

Pisa violenta. Pugni e calci ai militari che avevano difeso una donna: denunciati in sette L’episodio risale al 14 settembre in via Notari, identificati dopo le indagini https://www.cascinanotizie.it/pisa-violenta-pugni-e-calci-ai-militari-che-avevano-difeso-una-donn - facebook.com Vai su Facebook

Maxi rissa tra stranieri in centro, tra calci e pugni spunta anche una katana: denunciati 4 marocchini - Sono quattro le persone denunciate, tutte originarie del Marocco, per la violenta rissa che lo scorso 21 settembre ha seminato il panico nel centro di Legnano. Segnala ilgazzettino.it

Pugni, calci e colpi di bastone: violenta rissa in pieno centro. Due feriti, tra cui un commerciante - BOLZANO Uno scontro in piena piazza Erbe e un pestaggio vero e proprio nato, pare, a causa di una parola di troppo e di un comportamento fastidioso. Da ildolomiti.it