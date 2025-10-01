Cagnàz | trama cast e anticipazioni della nuova serie rai fiction

annuncio della nuova serie “cagnàz” di rai fiction. Le riprese della nuova produzione televisiva intitolata “Cagnàz” sono ufficialmente iniziate. La serie, destinata a essere trasmessa su Rai 2, è composta da un totale di 8 episodi. La sua realizzazione rappresenta una collaborazione tra Rai Fiction e Garbo Produzioni, con il supporto della Regione Emilia Romagna tramite Emilia Romagna Film Commission. dettagli sulla produzione e il cast. informazioni sulla realizzazione. Il progetto è stato ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, mentre la direzione è affidata ad Alessandro Roia. La produzione vede coinvolti diversi soggetti tra cui Maite Carpio come produttrice, insieme a Rai Com e alla copertura finanziaria regionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

