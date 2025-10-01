Cagnàz sarà il nuovo Manara

Dopo Balene che sembra il sequel di Provaci Ancora, Prof!, sono iniziate le riprese della nuova serie Cagnàz, nella quale Guido Caprino riprende i panni del poliziotto anticonformista a distanza di circa quindici anni da Il Commissario Manara. Il suo nuovo personaggio, il geniale ispettore Marco Cagnani detto appunto Cagnàz, vive secondo regole tutte sue e conosce ogni segreto della Riviera Romagnola e del crimine locale. Cresciuto tra bagnini e pescatori, vive sulla sua barca ormeggiata nella darsena di Rimini in compagnia del suo amato cane Bobmarley, ex segugio dell’antidroga. Trama e cast di Cagnàz. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

