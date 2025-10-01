Cagliari stop muscolare per due giocatori durante l’allenamento | le ultime in vista della sfida con l’Udinese

Calcionews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problemi fisici per due giocatori del Cagliari nella settimana che porta al match di domenica. Lo staff medico valuta i tempi Il Cagliari di Fabio Pisacane, ex difensore rossoblù oggi alla guida della squadra, prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato. Domenica 5 ottobre i sardi saranno di scena al “Bluenergy Stadium” . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari stop muscolare per due giocatori durante l8217allenamento le ultime in vista della sfida con l8217udinese

© Calcionews24.com - Cagliari, stop muscolare per due giocatori durante l’allenamento: le ultime in vista della sfida con l’Udinese

In questa notizia si parla di: cagliari - stop

cagliari stop muscolare dueAllenamento Cagliari, si fermano due giocatori per problemi muscolari: ecco cosa filtra verso domenica - Vi forniamo il racconto dei lavori svolti oggi ad Assemini Il Cagliari di mister Fabio Pisacane conti ... Lo riporta cagliarinews24.com

Cagliari, infortunio Zappa: out contro Inter e Udinese. I tempi di recupero - I dettagli sui tempi di rientro, le ultime Il Cagliari si prepara a vivere una serata di grande calcio nella quinta giornata di Ser ... Come scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Stop Muscolare Due