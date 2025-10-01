Caffè sempre più costoso +20% al bar | qual era il prezzo pre Covid

Non si placa la corsa del caro-tazzina. Anche nel 2025, il classico caffè al bar vede un’ulteriore impennata dei prezzi, confermando una tendenza che, dal 2021, ha reso l’appuntamento quotidiano degli italiani più caro di oltre il 20%. A scattare la fotografia è uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) in collaborazione con Assoutenti, diffuso in occasione della Giornata Internazionale del Caffè dell’1 ottobre. I prezzi in Italia. La tazzina di espresso continua a subire rincari. Il prezzo medio nelle grandi città è passato da 1,04 euro nel 2021 a 1,25 euro nell’agosto 2025, segnando un aumento del 20,6% in soli quattro anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

