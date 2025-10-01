Caffè pro e contro e falsi miti della caffeina L' americano è davvero più sano dell' espresso? Le alternative
Il caffè è un rito irrinunciabile per qualsiasi italiano. Appena svegli, al lavoro, in momenti di socialità e di pausa: è presente in qualsiasi momento della. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: caff - falsi
Zucca, zuccheri e falsi miti. 200 g di zucca, una porzione media, apportano circa 35 kcalorie e pochi grammi di zuccheri (paragonabili a quelli che troveremo in porri, cipolle o peperoni). Un po' pochi per considerarla un alimento dolce e addirittura da vietare. - facebook.com Vai su Facebook