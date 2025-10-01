Caffè da record | la tazzina al bar vola e sfiora i 2 euro

Roma - Nel 2025 il prezzo medio del caffè al bar è cresciuto del 20% rispetto al 2021. Bolzano la più cara, Catanzaro l’unica a 1 euro. Il rito del caffè rischia di diventare un piccolo lusso quotidiano. In occasione della Giornata Mondiale del Caffè, una ricerca del Centro di Ricerca sui Consumi (Crc) con Assoutenti fotografa un aumento costante dei prezzi: in quattro anni, il costo medio di una tazzina al bar è salito da 1,04 euro nel 2021 a 1,25 euro nell’agosto 2025, segnando un rincaro del 20,6%. Un incremento che pesa soprattutto perché in Italia il caffè è molto più di una bevanda: è un rituale sociale, una pausa di piacere condivisa da milioni di persone ogni giorno. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

