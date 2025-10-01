Caduto in depressione dopo il ritiro l’ex Serie A crolla | Non ho deciso io di smettere
L’ex difensore della Serie A si confessa a TvPlay e spiega il suo crollo mentale e fisico, dopo gli infortuni: costretto al ritiro, non voleva lasciare il calcio Una vita in Serie A, poi il passaggio all’Interregionale: “Ma quando mi domandavano dove giocavo, rispondevo che avevo mollato il calcio. Per me non era la stessa cosa giocare senza pubblico”. Così Fabrizio Cacciatore si mette a nudo a TvPlay, spiegando le ragioni del ritiro dal calcio giocato, dopo tanti problemi fisici. Fabrizio Cacciatore e la depressione post ritiro (TvPlay) Ha giocato con maglie importanti, ha fatto molto bene nelle due squadre di Verona (Chievo ed Hellas), poi anche la Sampdoria e infine Cagliari, con il quale non si è lasciato benissimo. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: caduto - depressione
Zucchero: «Dopo la separazione sono caduto in depressione: avevo la sensazione di morire. Ne sono uscito con libri e Prozac»
Zucchero: «Dopo la separazione dalla mia prima moglie sono caduto in depressione. Un inferno da cui sono uscito con un libro e qualche pasticca di Prozac»
Sgarbi: «Sono caduto in depressione dopo la fine della mia esperienza nel governo»
Da quando Meloni ha tolto il reddito di cittadinanza, mio figlio è caduto in una forte depressione. Cosa dovrei fare? - facebook.com Vai su Facebook
Parla Vittorio Sgarbi: «In depressione dopo l'uscita dal governo, ho rischiato di morire. Sabrina mi ha salvato, ora la sposo» - X Vai su X
Sgarbi: «Sono caduto in depressione dopo la fine della mia esperienza nel governo» - L’ex sottosegretario alla Cultura si confida al Corriere della Sera: «Ho subito un’ingiustizia assoluta che mi è pesata moltissimo ed è stata riconosciuta da pochi». Da msn.com
Sgarbi: "Dopo l'uscita dal governo ho rischiato di morire tra depressione e anoressia". Le rivelazioni choc - Dopo le vicende che lo hanno portato alle dimissioni da sottosegretario alla Cultura nel febbraio 2024, Sgarbi ha vissuto un periodo molto complesso ... Lo riporta affaritaliani.it