L’ex difensore della Serie A si confessa a TvPlay e spiega il suo crollo mentale e fisico, dopo gli infortuni: costretto al ritiro, non voleva lasciare il calcio Una vita in Serie A, poi il passaggio all’Interregionale: “Ma quando mi domandavano dove giocavo, rispondevo che avevo mollato il calcio. Per me non era la stessa cosa giocare senza pubblico”. Così Fabrizio Cacciatore si mette a nudo a TvPlay, spiegando le ragioni del ritiro dal calcio giocato, dopo tanti problemi fisici. Fabrizio Cacciatore e la depressione post ritiro (TvPlay) Ha giocato con maglie importanti, ha fatto molto bene nelle due squadre di Verona (Chievo ed Hellas), poi anche la Sampdoria e infine Cagliari, con il quale non si è lasciato benissimo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Caduto in depressione dopo il ritiro, l'ex Serie A crolla: "Non ho deciso io di smettere"