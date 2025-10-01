Caduto in depressione dopo il ritiro l’ex Serie A crolla | Non ho deciso io di smettere

Tvplay.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex difensore della Serie A si confessa a TvPlay e spiega il suo crollo mentale e fisico, dopo gli infortuni: costretto al ritiro, non voleva lasciare il calcio Una vita in Serie A, poi il passaggio all’Interregionale: “Ma quando mi domandavano dove giocavo, rispondevo che avevo mollato il calcio. Per me non era la stessa cosa giocare senza pubblico”. Così Fabrizio Cacciatore si mette a nudo a TvPlay, spiegando le ragioni del ritiro dal calcio giocato, dopo tanti problemi fisici. Fabrizio Cacciatore e la depressione post ritiro (TvPlay) Ha giocato con maglie importanti, ha fatto molto bene nelle due squadre di Verona (Chievo ed Hellas), poi anche la Sampdoria e infine Cagliari, con il quale non si è lasciato benissimo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

caduto in depressione dopo il ritiro l8217ex serie a crolla non ho deciso io di smettere

© Tvplay.it - Caduto in depressione dopo il ritiro, l’ex Serie A crolla: “Non ho deciso io di smettere”

In questa notizia si parla di: caduto - depressione

Zucchero: «Dopo la separazione sono caduto in depressione: avevo la sensazione di morire. Ne sono uscito con libri e Prozac»

Zucchero: «Dopo la separazione dalla mia prima moglie sono caduto in depressione. Un inferno da cui sono uscito con un libro e qualche pasticca di Prozac»

Sgarbi: «Sono caduto in depressione dopo la fine della mia esperienza nel governo»

Sgarbi: «Sono caduto in depressione dopo la fine della mia esperienza nel governo» - L’ex sottosegretario alla Cultura si confida al Corriere della Sera: «Ho subito un’ingiustizia assoluta che mi è pesata moltissimo ed è stata riconosciuta da pochi». Da msn.com

Sgarbi: "Dopo l'uscita dal governo ho rischiato di morire tra depressione e anoressia". Le rivelazioni choc - Dopo le vicende che lo hanno portato alle dimissioni da sottosegretario alla Cultura nel febbraio 2024, Sgarbi ha vissuto un periodo molto complesso ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Caduto Depressione Dopo Ritiro