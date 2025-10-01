Cade un aereo AM a Sabaudia | due morti 25 anni fa un incidente simile

1 ott 2025

Il 20 gennaio 2000 nello stesso posto un incidente simile con un aereo da addestramento Siai SF-260 Marchetti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

cade un aereo am a sabaudia due morti 25 anni fa un incidente simile

Cade un aereo AM a Sabaudia: due morti, 25 anni fa un incidente simile

In questa notizia si parla di: cade - aereo

cade aereo am sabaudiaAereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. quotidiano.net scrive

cade aereo am sabaudiaSabaudia, aereo militare scomparso dai radar: ricerche in corso nel Parco del Circeo - Un aereo dell’aeronautica militare è precipitato nelle prime ore del mattino all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel territorio del ... Lo riporta latinapress.it

