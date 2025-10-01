Cade un aereo AM a Sabaudia | due morti 25 anni fa un incidente simile
Il 20 gennaio 2000 nello stesso posto un incidente simile con un aereo da addestramento Siai SF-260 Marchetti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: cade - aereo
Piccolo aereo cade a Londra Southend, voli cancellati
Aereo cade in tangenziale: morti l'avvocato Sergio Ravaglia e la sua compagna
Ultraleggero caduto a Brescia, il video dell'aereo che cade sull'autostrada: le auto attraversano le fiamme
Incidente aereo all’aeroporto di Ampugnano, ma è soltanto un’esercitazione - facebook.com Vai su Facebook
Oggi a Godendorf la cerimonia di commemorazione del 50º anniversario dell'incidente aereo di Bitburg in cui persero la vita il T.Col. Franzoni, il Cap. Lanzo, il Cap. Aragona e il Cap. Sola del 154° Gruppo Volo del #6Stormo, a bordo di velivoli F-104. #INo - X Vai su X
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. Ricerche in corso - Il velivolo è precipitato all'interno del Parco Nazionale nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. quotidiano.net scrive
Sabaudia, aereo militare scomparso dai radar: ricerche in corso nel Parco del Circeo - Un aereo dell’aeronautica militare è precipitato nelle prime ore del mattino all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel territorio del ... Lo riporta latinapress.it