Cade in casa poi le grida disperate d' aiuto | anziana salvata dopo l' allarme del vicino

Le grida d’aiuto, il soccorso immediato e il lieto fine. E’, in sintesi, quanto accaduto nella mattinata di lunedì 29 settembre a Cento, quando un uomo ha contattato i carabinieri in quanto aveva sentito alcune urla provenire dal piano superiore al proprio studio professionale. Una pattuglia di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

