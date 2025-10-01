Cabal Juve, l’analisi fornita oggi da Tuttosport: il tecnico apprezza la sua duttilità, l’intelligenza e la positività che porta nello spogliatoio. Il gol contro l’ Atalanta è stata solo la punta dell’iceberg, la perla che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Ma la stima di Igor Tudor per Juan Cabal nasce da lontano e si fonda su qualità che vanno ben oltre la zampata da bomber. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato apprezza il difensore colombiano per un pacchetto completo di doti tecniche, tattiche e umane che lo rendono un giocatore ideale per la sua Juve. Cabal Juve: l’uomo ideale per Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cabal Juve, Tudor lo apprezza per questi tre motivi: rivelazione sul colombiano, tornato a pieno regime nelle rotazioni dei bianconeri