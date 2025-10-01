Cabal Juve Tudor lo apprezza per questi tre motivi | rivelazione sul colombiano tornato a pieno regime nelle rotazioni dei bianconeri

Cabal Juve, l’analisi fornita oggi da Tuttosport: il tecnico apprezza la sua duttilità, l’intelligenza e la positività che porta nello spogliatoio. Il gol contro l’ Atalanta  è stata solo la punta dell’iceberg, la perla che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Ma la stima di  Igor Tudor  per  Juan Cabal  nasce da lontano e si fonda su qualità che vanno ben oltre la zampata da bomber. Come riportato da  Tuttosport, il tecnico croato apprezza il difensore colombiano per un pacchetto completo di doti tecniche, tattiche e umane che lo rendono un giocatore ideale per la sua  Juve. Cabal Juve: l’uomo ideale per Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

