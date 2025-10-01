Cabal in rampa di lancio | dopo il gol con l’Atalanta Tudor ha intenzione di sfruttarlo così in Champions! Ultime verso Villarreal Juve

Cabal in rampa di lancio, l’eroe del weekend si prende la fascia sinistra: sarà lui a partire dal primo minuto contro il Villarreal questa sera. Dall’infermeria al gol, dal gol a una maglia da titolare in Champions League. La favola di Juan Cabal continua e vive il suo capitolo più bello. Dopo essere stato l’eroe inaspettato del pareggio contro l’ Atalanta, il difensore colombiano è stato scelto da Igor Tudor per partire dal primo minuto nella super sfida di questa sera contro il Villarreal. Una promozione guadagnata sul campo, un attestato di stima enorme da parte del tecnico. Cabal Juve: una promozione meritata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

