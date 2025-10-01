burraco solidale insieme alla uisp

Un nuovo appuntamento di solidarietà targato Uisp Grosseto, con il burraco ancora protagonista. Stavolta, a ospitare l’evento benefico, è stata la Sala Eden di Grosseto, dove si sono seduti 156 partecipanti per formare 39 tavoli. L’evento, organizzato dal ’Comitato per la Vita’ con il supporto della Uisp, ha permesso di raccogliere 3.180 euro che serviranno per l’acquisto di ecografo. "Il Comitato per la Vita – ricorda Maria Teresa Ferrini, responsabile area giochi e progetti sociali della Uisp – ormai da anni ci chiede supporto per l’organizzazione di questa manifestazione e noi siamo felici di partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

