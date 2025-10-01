Da ieri il comune di Scandicci è più inclusivo. Ha preso il via il servizio di interpretariato per favorire una corretta comunicazione tra cittadini sordi e operatori pubblici. In comune è fisicamente presente un’interprete per tradurre nella lingua dei segni per tutti i cittadini che ne abbiano necessità. La novità è arrivata grazie a una delibera di giunta che concede un contributo all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (Ens), sezione provinciale di Firenze. Il servizio è riservato ai residenti di Scandicci. "Compiamo un passo importante verso un modello di città sempre più inclusiva e capace di abbattere le barriere comunicative – ha detto il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh – garantire l’accessibilità ai nostri uffici significa riconoscere pienamente il diritto di ogni cittadina e cittadino a poter dialogare con le istituzioni senza ostacoli, con pari dignità e possibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Burocrazia più inclusiva. Arriva la lingua dei segni