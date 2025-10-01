Buoni motivi per astenersi dalla politica

Grazie a Dio sabato ho da fare e quindi non ho potuto accettare l’invito dell’amico Lorenzo Gasperini, leghista vannacciano, a parlare sul palco livornese del Remigration Summit. Appunto insieme a Vannacci. Grazie a Dio ho impegni pregressi, non faccio politica e voglio continuare a non farla, anche se la remigrazione volontaria sta prendendo una piega tecnica, innanzitutto in Svezia dove a offrire soldi agli stranieri per indurli al rimpatrio è un governo moderato. Al convegno non avrei potuto non sollevare la questione religiosa: “Alla luce della Lettera ai Galati di San Paolo - non c’è più giudeo né greco, non c’è più schiavo né libero - prego gli amici remigrazionisti di riconsiderare lo status degli stranieri cristiani, di qualsivoglia colore essi siano”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Buoni motivi per astenersi dalla politica

